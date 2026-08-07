अमित शाह से मिले NCPI के सांसद, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई पर हस्तक्षेप की मांग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआइ) के सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई पर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया पर भी अपनी चिंता सामने रखी।

प्रतिनिधिमंडल में सांसद अबू ताहेर खान, यूसुफ पठान व अन्य सांसद शामिल थे। अबू ताहेर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए, लेकिन किसी एक समुदाय को निशाना बनाकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

एसआइआर को लेकर उन्होंने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में करीब पांच लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जबकि वे वहां के स्थायी निवासी व जन्म से बंगाल के नागरिक हैं।

नाम कटने के कारण उन लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन मामलों में त्वरित सुनवाई कर उनके नाम दोबारा मतदाता सूची से जोड़े जाने चाहिए।

सांसदों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। दूसरी तृणमूल सांसद सौगत राय ने इन सांसदों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले उन्हें अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

दोहरी रणनीति अपनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मालूम हो कि तृणमूल सांसदों का एक गुट एनसीपीआइ में शामिल हो चुका है।

मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि अदालत के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है और यह केवल मस्जिदों तक सीमित नहीं है, बल्कि मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं।