क्रिसमस पार्टी में नशीला पदार्थ सप्लाई वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

महानगर में विभिन्न जगहों पर होने वाली क्रिसमस पार्टी में नशीला पदार्थ सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।

कोलकाता, [जागरण संवाददाता]। महानगर में विभिन्न जगहों पर होने वाली क्रिसमस पार्टी में नशीला पदार्थ सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस सिलसिले में सियालदह स्टेशन के पास से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

इनके पास से ढाई किलो ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ है। इसके अलावा और संदेहास्पद वस्तुएं मिली हैं। इन लोगों का तार कहां-कहां जुड़ा था अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं।

#Kolkata: Narcotics Control Bureau arrested 3 people at a night club located at Park Street; 2.5 kg cannabis also seized. pic.twitter.com/1tZZkyQvAA