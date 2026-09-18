नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ममता बनर्जी ने समर्थन देने का किया था एलान

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी हत्या के एक पुराने मामले में की गई है।

इससे पहले ममता बनर्जी गुट की प्रत्याशी संचिता प्रधान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ममता बनर्जी के कांग्रेस को समर्थन करे का एलान किया था।

सीएम से मिलन के बाद नाम वापस लिया

ममता बनर्जी गुट की प्रत्याशी संचिता प्रधान ने शुक्रवार को चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपना नामांकन वापस ले लिया। यह फैसला उन्होंने सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद लिया था।