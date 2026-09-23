नंदीग्राम उपचुनाव से पहले सियासी घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी के हलफनामे को हाई कोर्ट में दी चुनौती

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नंदीग्राम की भाजपा प्रत्याशी हासिरानी रथ के चुनावी हलफनामे को चुनौती देते हुए प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया।

कांग्रेस के नेता और अधिवक्ता ऋजु घोषाल ने न्यायमूर्ति कृष्ण राव के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने हलफनामे में जन्म वर्ष और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी में विसंगति का आरोप लगाया।

कांग्रेस की चुनौती

कांग्रेस का कहना है कि हलफनामे में हासिरानी रथ की उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई गई है, जिससे उनका जन्म करीब 1966 का माना जाता है। वहीं, हलफनामे में माध्यमिक परीक्षा पास करने का वर्ष 1965 बताया गया है।

कांग्रेस ने इसी आधार पर जानकारी की सत्यता पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता ने अदालत से हासिरानी रथ का नामांकन रद करने की मांग की। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने हलफनामे की जांच की थी, लेकिन कथित विसंगति पर कोई कार्रवाई नहीं की।

अदालत ने पूछा कि याचिकाकर्ता क्या राहत चाहते हैं। इसके बाद मामले में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी गई। गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। आयोग से भी जांच की मांग कांग्रेस ने मंगलवार को ही चुनाव आयोग को पत्र देकर हलफनामे में उम्र और शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने आरोप लगाया था कि गंभीर विसंगति सामने आने के बावजूद आयोग ने कार्रवाई नहीं की है।