Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

नंदीग्राम उपचुनाव से पहले सियासी घमासान, कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी के हलफनामे को हाई कोर्ट में दी चुनौती

By Jagran News Edited By: Garima Singh
Published: Wed, 23 Sep 2026 05:21 PM (IST)

प्रदेश कांग्रेस ने नंदीग्राम की भाजपा प्रत्याशी हासिरानी रथ के चुनावी हलफनामे को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

कांग्रेस ने नंदीग्राम भाजपा प्रत्याशी के हलफनामे को चुनौती दी

कांग्रेस ने नंदीग्राम भाजपा प्रत्याशी के हलफनामे को चुनौती दी

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नंदीग्राम की भाजपा प्रत्याशी हासिरानी रथ के चुनावी हलफनामे को चुनौती देते हुए प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया।

कांग्रेस के नेता और अधिवक्ता ऋजु घोषाल ने न्यायमूर्ति कृष्ण राव के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने हलफनामे में जन्म वर्ष और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी में विसंगति का आरोप लगाया।

कांग्रेस की चुनौती 

कांग्रेस का कहना है कि हलफनामे में हासिरानी रथ की उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई गई है, जिससे उनका जन्म करीब 1966 का माना जाता है। वहीं, हलफनामे में माध्यमिक परीक्षा पास करने का वर्ष 1965 बताया गया है।

कांग्रेस ने इसी आधार पर जानकारी की सत्यता पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता ने अदालत से हासिरानी रथ का नामांकन रद करने की मांग की। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने हलफनामे की जांच की थी, लेकिन कथित विसंगति पर कोई कार्रवाई नहीं की।

अदालत ने पूछा कि याचिकाकर्ता क्या राहत चाहते हैं। इसके बाद मामले में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी गई। गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है।

आयोग से भी जांच की मांग

कांग्रेस ने मंगलवार को ही चुनाव आयोग को पत्र देकर हलफनामे में उम्र और शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने आरोप लगाया था कि गंभीर विसंगति सामने आने के बावजूद आयोग ने कार्रवाई नहीं की है।

हालांकि, भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है और हासिरानी रथ के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई को कांग्रेस का विफल प्रयास बताया है।