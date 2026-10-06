बंगाल विधानसभा उपचुनाव: नंदीग्राम और रेजिनगर में आज डाले जाएंगे वोट, 9 तारीख को आएंगे नतीजे

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम व मुर्शिदाबाद जिले की रेजिनगर विधानसभा (विस) सीटों पर बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को वोट पड़ेंगे। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद यह पहला विस उपचुनाव होने जा रहा है।

नंदीग्राम सीट वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी व रेजिनगर सीट आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर के छोड़ने के कारण रिक्त हुई हैं। शुभेंदु ने कोलकाता की भवानीपुर व कबीर ने मुर्शिबाद की नउदा सीट से भी चुनाव लड़ा व जीता था। इन दोनों सीटों पर अल्पसंख्यक वोट बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्हें साधने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरा जोर भी लगाया है।

नंदीग्राम में इस बार तृणमूल के ममता बनर्जी खेमे का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। ममता गुट ने संचिता प्रधान को टिकट दिया था। बाद में वह चुनाव से पीछे हट गईं। ममता खेमा अब कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है।

15 साल में पहली बार ऐसा चुनाव होगा, जब ममता न तो मुख्यमंत्री हैं, न विधायक और न ही प्रत्याशी। विस उपचुनाव के नतीजे नौ को घोषित होंगे। दोनों सीटों को मिलाकर केंद्रीय बलों की कुल 71 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। मतदान सुबह सात बजे से शुरू होकर शाम छह बजे तक चलेगा।