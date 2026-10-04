भारत-ब्राजील मैच के बाद कोलकाता के होटल में नागालैंड की दो युवतियों से अभद्रता, नोएडा का आरोपी गिरफ्तार

जागरण, संवाददाता, कोलकाता । भारत-ब्राजील फुटबाल मैच के बाद कोलकाता के एक पांच सितारा होटल में ब्राजील की टीम का अभिवादन करने पहुंचीं नागालैंड की दो युवतियों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है।

आरोप है कि शनिवार देर रात होटल की लाबी में एक व्यक्ति ने दोनों को आपत्तिजनक तरीके से स्पर्श किया। शिकायत के आधार पर प्रगति मैदान थाने की पुलिस ने होटल के कमरे से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी पलाश राय (56) के रूप में हुई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, नागालैंड के दीमापुर की रहने वाली युवती अपनी एक सहेली के साथ विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में भारत-ब्राजील मैच देखने आई थीं। मैच समाप्त होने के बाद दोनों रात करीब 12:30 से एक बजे के बीच होटल की लाबी में ब्राजील फुटबाल टीम के सदस्यों का अभिवादन कर रही थीं।