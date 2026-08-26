बंगाल के नदिया में नकली दूध फैक्ट्री का भंडाफोड़, मिलावट कर 20 लीटर दूध को बनाया जाता था 100 लीटर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के नदिया जिले के नवद्वीप थाना क्षेत्र में कथित रूप से मिलावटी दूध तैयार करने वाले कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। महिशुड़ा घोषपाड़ा इलाके में चल रहे इस कारखाने में 20 लीटर शुद्ध दूध में छेना का पानी, कथित रूप से हानिकारक रसायन, दवाएं और एसिड मिलाकर करीब 100 लीटर तरल दूध तैयार किए जाने का आरोप है।

तैयार उत्पाद को बाद में पैकेट में भरकर विभिन्न इलाकों और संस्थानों में आपूर्ति किए जाने का दावा किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से कारखाने में पहुंचकर छापामारी की। मौके से बड़ी मात्रा में रसायन, पाउडर, दवाएं और तैयार नकली तरल दूध बरामद किया गया।

सूचना मिलने के बाद नवद्वीप थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और इन सामग्रियों को जब्त कर कारखाने को सील कर दिया। पुलिस ने मौके से एक युवक को हिरासत में लिया है, जिसने खुद को कारखाने के मालिक का भांजा बताया। स्थानीय भाजपा नेता शशधर नंदी का आरोप है कि लंबे समय से यह अवैध कारोबार चल रहा था।

सहकारी समिति का लगा बोर्ड भी मिला मामले में उस समय नया सवाल खड़ा हो गया जब कारखाने के बाहर एक साइनबोर्ड मिला। उस पर ‘नवद्वीप घोषपाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड’ और ‘द किसान को- ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड’ के नाम के साथ पंजीकरण संख्या भी दर्ज थी। हालांकि, इन सहकारी संस्थाओं का कथित मिलावटी दूध के कारोबार से कोई सीधा संबंध है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।