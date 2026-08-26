पश्चिम बंगाल: नदिया दोहरे हत्याकांड में बड़ी सफलता, कांग्रेस नेता के हत्यारे ओडिशा-कर्नाटक से गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नदिया के नकाशीपाड़ा में कांग्रेस नेता अनिसुर रहमान और उनके बेटे अबु सुफियान की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दोहरे हत्याकांड में कथित रूप से शामिल दो सुपारी किलरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

आरोपितों की पहचान जहांगीर शेख और अमीन शेख के रूप में हुई है। जहांगीर को ओडिशा के गिरिधारीपुर और अमीन को कर्नाटक के हरनगर से गिरफ्तार किया गया। दोनों को नकाशीपाड़ा थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोहरे हत्याकांड की जांच के दौरान दोनों आरोपितों के नाम सामने आए थे। इसके बाद उनकी तलाश में दूसरे राज्यों में अभियान चलाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले जहांगीर को ओडिशा और फिर अमीन को कर्नाटक से गिरफ्तार किया।

जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हत्या का निर्देश किसने दिया था, इसके पीछे कितने लोग शामिल थे और सुपारी देने की पूरी प्रक्रिया कैसे हुई। 15 अगस्त की रात हुई थी पिता-पुत्र की हत्या गत 15 अगस्त की रात नकाशीपाड़ा में कांग्रेस नेता अनिसुर रहमान और उनके बेटे अबु सुफियान की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि बेथुआ से कार से घर लौटने के दौरान बदमाशों ने अंधेरे में बेहद करीब से दोनों को गोली मार दी।