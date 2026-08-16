बंगाल: नदिया में कांग्रेस नेता और बेटे की हत्या, TMC पंचायत प्रधान समेत तीन गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नदिया जिले के नक्काशीपाड़ा में स्वतंत्रता दिवस की रात कांग्रेस नेता अनिसुर रहमान और उनके बेटे अबु सूफियान की हत्या कर दी गई। इस घटना में पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस की हरनगर पंचायत प्रधान फातिमा बीबी और उनके दो करीबी साहेब अली मंडल और मिथुन शेख को गिरफ्तार किया है। पुलिस बाकी आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

घटना शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे की बताई जा रही है। अनिसुर रहमान अपने बेटे के साथ चारपहिया वाहन से घर लौट रहे थे। नक्काशीपाड़ा के बेथुआडहरी रेलगेट के पास एक काली स्कार्पियो से उनका रास्ता रोका गया। इसके बाद हमलावरों ने वाहन पर कई राउंड गोलियां चलाईं।

आरोप है कि पिता-पुत्र को वाहन से बाहर निकालकर धारदार हथियार से भी हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस हत्या के पीछे सुनियोजित साजिश और पेशेवर हमलावरों के इस्तेमाल की आशंका समेत विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

टीएमसी नेता पर हत्या की साजिश रचने का आरोप मृतक के परिवार ने हरनगर क्षेत्र के प्रभावशाली तृणमूल नेता जुब्बार शेख पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जुब्बार फिलहाल जेल में बंद है। आरोप है कि जेल से ही उसने इस हत्याकांड की योजना में भूमिका निभाई। पुलिस इस आरोप की भी जांच कर रही है।