Kolkata: बंगाल में उच्च शिक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहीं मुस्लिम लड़कियां, कई राज्यों में संख्या हुई कम

शिक्षा वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में देश में उच्च शिक्षा अर्जित कर रहीं मुस्लिम छात्र-छात्राओं की संख्या में 179147 की कटौती हुई है जबकि बंगाल में यह 2805 बढ़ी है। बंगाल में स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 45 लाख मुस्लिम छात्र-छात्राओं को वृत्ति मिलती है। बता दें महाराष्ट्र तमिलनाडु और बिहार समेत कई राज्यों में मुस्लिम छात्र-छात्राओं की संख्या घटी।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। केंद्रीय समीक्षा में यह तथ्य सामने आया है। समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में देश में उच्च शिक्षा अर्जित कर रहीं मुस्लिम छात्र-छात्राओं की संख्या में 1,79,147 की कटौती हुई है जबकि बंगाल में यह 2,805 बढ़ी है। इनमें ज्यादातर मुस्लिम छात्राएं हैं। इसका एक प्रमुख कारण बंगाल में मुस्लिम लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा में वृत्ति की व्यवस्था है। 45 लाख मुस्लिम छात्र-छात्राओं को मिली वृत्ति बंगाल में स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 45 लाख मुस्लिम छात्र-छात्राओं को वृत्ति मिलती है। गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम बहुल जम्मू एवं कश्मीर में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम छात्र-छात्राओं में 26 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज हुई है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली व असम में भी मुस्लिम छात्र-छात्राओं की संख्या घटी है।

