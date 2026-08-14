मुर्शिदाबाद में चाचा ने भतीजियों पर किया हमला, तीन की मौत; एक की हालत गंभीर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुर्शिदाबाद के सुती में चाचा द्वारा हंसुए से किए गए हमले में घायल दो और भतीजियों ने गुरुवार रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस प्रकार मृत बच्चियों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है।

गुरुवार को हमले के बाद एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं छह वर्षीय एक बच्ची अब भी मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीआइसीयू) में जिंदगी और मौत से जूझ रही है।

घटना सुती थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में गुरुवार शाम हुई थी। पांच से 12 वर्ष की चार बच्चियां खेल रही थीं, तभी 21 वर्षीय गोलाम सरवर उर्फ बादशाह ने कथित तौर पर उन पर हंसुआ से हमला कर दिया था। हमले के बाद आरोपित फरार हो गया था, लेकिन बाद में थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपित के घर से अवसाद संबंधी दवाएं और चिकित्सकीय पर्चे मिले हैं। उसके पिता ने दावा किया है कि वह लंबे समय से मानसिक समस्या से जूझ रहा था और उसका इलाज भी चल रहा था।

हालांकि पुलिस घटना को केवल मानसिक बीमारी से जोड़कर देखने के बजाय हमले के वास्तविक कारण की जांच कर रही है। एक बच्ची की हालत अब भी गंभीर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनादि रायचौधरी के अनुसार, छह वर्षीय बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके सिर, हाथ और पीठ पर धारदार हथियार से चोटें आई हैं। उसकी चिकित्सा के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड बनाया गया है और चिकित्सक लगातार उपचार कर रहे हैं।