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मुर्शिदाबाद में चाचा ने भतीजियों पर किया हमला, तीन की मौत; एक की हालत गंभीर

By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:03 PM (IST)

मुर्शिदाबाद के सुती में चाचा के हंसुए के हमले में घायल दो और भतीजियों की अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या तीन हो गई है।

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HighLights

  1. चाचा के हंसुए के हमले में दो और भतीजियों की मौत।

  2. कुल तीन बच्चियों की जान गई, एक गंभीर हालत में।

  3. आरोपी चाचा गिरफ्तार, मानसिक स्वास्थ्य की जांच जारी।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुर्शिदाबाद के सुती में चाचा द्वारा हंसुए से किए गए हमले में घायल दो और भतीजियों ने गुरुवार रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस प्रकार मृत बच्चियों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है।

गुरुवार को हमले के बाद एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं छह वर्षीय एक बच्ची अब भी मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीआइसीयू) में जिंदगी और मौत से जूझ रही है।

घटना सुती थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में गुरुवार शाम हुई थी। पांच से 12 वर्ष की चार बच्चियां खेल रही थीं, तभी 21 वर्षीय गोलाम सरवर उर्फ बादशाह ने कथित तौर पर उन पर हंसुआ से हमला कर दिया था। हमले के बाद आरोपित फरार हो गया था, लेकिन बाद में थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपित के घर से अवसाद संबंधी दवाएं और चिकित्सकीय पर्चे मिले हैं। उसके पिता ने दावा किया है कि वह लंबे समय से मानसिक समस्या से जूझ रहा था और उसका इलाज भी चल रहा था।

हालांकि पुलिस घटना को केवल मानसिक बीमारी से जोड़कर देखने के बजाय हमले के वास्तविक कारण की जांच कर रही है।

एक बच्ची की हालत अब भी गंभीर

मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनादि रायचौधरी के अनुसार, छह वर्षीय बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके सिर, हाथ और पीठ पर धारदार हथियार से चोटें आई हैं। उसकी चिकित्सा के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड बनाया गया है और चिकित्सक लगातार उपचार कर रहे हैं।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हमला अचानक किसी वजह से हुआ या इसके पीछे कोई पुराना पारिवारिक विवाद था। मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक सचिन मक्कर के मुताबिक, आरोपित से पूछताछ कर घटना की वास्तविक वजह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर अदालत की अनुमति से मानसिक रोग विशेषज्ञों की मदद भी ली जा सकती है।

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