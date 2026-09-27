बंगाल में रेजिनगर उपचुनाव से पहले मुर्शिदाबाद हमले में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत, दो आरोपित गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रेजिनगर उपचुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता जियाउर रहमान की हमले में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
HighLights
रेजिनगर उपचुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता की हमले में मौत।
पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, अन्य की तलाश जारी।
कांग्रेस ने राजनीतिक हत्या बताया, एनसीपीआई ने पारिवारिक विवाद।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद के रेजिनगर में उपचुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता जियाउर रहमान उर्फ पिंटू की हमले में मौत के मामले में इस्लामपुर थाने की पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में भय पैदा करने के लिए जियाउर को निशाना बनाया गया। एनसीपीआई ने राजनीतिक आरोप से इनकार करते हुए घटना को पारिवारिक विवाद का नतीजा बताया है।
पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार शाम देवाइपुर से घर लौट रहे जियाउर का गोपालपुर के पास रास्ता रोककर हमला किया गया। हमलावर उन्हें एक सुनसान स्थान पर ले गए और मारपीट की।
इलाज के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत
गंभीर हालत में स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले इस्लामपुर ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया। हालत बिगड़ने पर मुरशिदाबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार शाम उनकी मौत हो गई। पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।
कांग्रेस का राजनीतिक आरोप, एनसीपीआई का इनकार
रानिनगर के कांग्रेस विधायक जुल्फिकार अली ने आरोप लगाया कि जियाउर के नेतृत्व में पिछले विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। उनका दावा है कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने के लिए हमला किया गया।
कांग्रेस ने ऋतब्रत बनर्जी गुट और एनसीपीआई पर आरोप लगाया है। एनसीपीआई नेता तथा सांसद अबू ताहेर खान ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि घटना का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और यह पारिवारिक विवाद का मामला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।