पश्चिम बंगाल: मोहम्मडन क्लब ने हुमायूं कबीर को अध्यक्ष पद से हटाया

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आर्थिक संकट दूर करने और क्लब को मजबूत बनाने का वादा करने वाले विधायक हुमायूं कबीर को मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने अध्यक्ष पद से हटा दिया है। क्लब की कार्यकारिणी समिति की आपात बैठक में गुरुवार को सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया।

हुमायूं कबीर पर आरोप है कि उन्होंने क्लब की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए बड़े वादे किए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। इसके उलट उनके हस्ताक्षर वाले कई चेक लगातार बाउंस हो गए। हुमायूं कबीर ने अध्यक्ष पद संभालने के समय क्लब की आर्थिक स्थिति सुधारने का भरोसा दिया था। उन्होंने क्लब को 25 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने की बात कही थी।

इसी आश्वासन के बाद उन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन बाद में स्थिति इसके विपरीत रही और क्लब प्रबंधन में उनके कामकाज को लेकर नाराजगी बढ़ती गई। क्लब सूत्रों के अनुसार हुमायूं कबीर की ओर से दिए गए चेक लगातार तीन बार बाउंस हुए। इसके बाद मोहम्मडन स्पोर्टिंग की ओर से उन्हें कानूनी नोटिस भी भेजा गया था।