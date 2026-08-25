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'दीदी जहां, हम भी वहां...', बागी गुट का साथ छोड़ ममता बनर्जी के खेमे में लौटे टीएमसी MLA कासिम सिद्दीकी

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Tue, 25 Aug 2026 11:55 AM (IST)

तृणमूल कांग्रेस के विधायक कासिम सिद्दीकी बागी गुट छोड़कर ममता बनर्जी के खेमे में वापस लौट आए हैं। कासिम सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि उन्हें गुमराह किया गया था।

HighLights

  1. कासिम सिद्दीकी की तृणमूल कांग्रेस में वापसी हुई।

  2. उन्होंने बागी गुट द्वारा गुमराह करने का आरोप लगाया।

  3. सिद्दीकी ने कहा- ममता बनर्जी ही उनकी नेता हैं।

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए विधानसभा चुनाव 2026 के बाद से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं।

एक-एक करके कई सांसद और विधायक ममता का साथ छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब ममता के एक करीबी की तृणमूल कांग्रेस में वापसी हुई है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक कासिम सिद्दीकी, ममता बनर्जी के खेमे में वापस लौट आए हैं।

कासिम सिद्दीकी की ममता की पार्टी में वापसी

अमडांगा विधानसभा सीट से मोहम्मद कासिम सिद्दीकी सोमवार, 24 अगस्त को दावा करते हुए कहा, 'मुझे बागियों ने यह कहकर गुमराह किया था कि ममता बनर्जी ही उनकी नेता बनी रहेंगी।'

बागी गुट में शामिल होने के अपने फैसले के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं यह सोचकर वहां गया था कि दीदी वहां मौजूद होंगी। फिर मैंने देखा कि दीदी वहां नहीं थीं। उनका कहीं कोई अता-पता नहीं था। लोगों ने दीदी की वजह से वोट दिया था। मैंने अमडांगा में दीदी के पोस्टर लेकर प्रचार किया था। दीदी जहां हैं, हम भी वहीं हैं।'

बागी गुट में शामिल करने के लिए किया गुमराह

कासिम सिद्दीकी ने आगे बागी गुट के सांसदों पर आरोप लगाते हुए कहा, 'ऋतब्रत ने हमें सिर्फ एक बैठक के लिए बुलाया था और कहा था कि ममता बनर्जी ही हमारी नेता बनी रहेंगी। भ्रम की स्थिति में हमसे एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। बाद में हमें एहसास हुआ कि वहां दीदी नहीं थीं और वह एक अलग समूह था।'

कुणाल घोष ने कहा, 'भ्रम पैदा करके और गलत जानकारी देकर उनसे हस्ताक्षर करवाए गए। असलियत और जिन वजहों से हस्ताक्षर लिए गए थे, उनके बीच कोई संबंध नहीं है।'

कासिम सिद्दीकी, हुगली के फुरफुरा के 'बोरो पीर' अबू बक्र सिद्दीकी के वंशज हैं। वह 2024 से ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं। सिद्दीकी ने 2026 के चुनावों में अमडांगा में बीजेपी के अरिंदम डे को हराया था।

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