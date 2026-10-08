मिथुन चक्रवर्ती का अलीपुरद्वार को पर्यटन हब बनाने का लक्ष्य, नाना पाटेकर को याद कर हुए भावुक

राज्य ब्यूरो, अलीपुरद्वार। राज्य के सूचना एवं संस्कृति विभाग के सलाहकार बनने के बाद पहली बार अभिनेता एवं सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती अलीपुरद्वार पहुंचे।

बुधवार रात उन्होंने हाशिमारा के सामने मालंगी में रात्रि विश्राम किया। गुरुवार सुबह से ही उन्होंने जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा कर वहां की पर्यटन सुविधाओं और विकास की संभावनाओं का जायजा लिया।

मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य सरकार अलीपुरद्वार जिले को पर्यटन के क्षेत्र में नए सिरे से विकसित करने की योजना बना रही है। इसी उद्देश्य से वह जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा कर रहे हैं।

मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अलीपुरद्वार को आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। इसके लिए पर्यटन स्थलों पर किन क्षेत्रों में विकास की जरूरत है और पर्यटकों के लिए किस तरह की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, इसकी जानकारी ली जा रही है।