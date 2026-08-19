कोलकाता अग्निकांड में दमकलकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से बची 80 लोगों की जान, मंत्री ने जांच के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के अग्निशमन राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने बुधवार को कहा कि दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते मध्य कोलकाता की एक इमारत से अग्निकांड के बाद करीब 80 लोगों को बचाया जा सका, जबकि भीषण आग में नौ लोगों की मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि नौ लोगों की मौत दम घुटने से हुई, क्योंकि अधिकतर मृतकों के शरीर पर जलने के निशान नहीं मिले हैं। चौधरी ने मिर्जा गालिब स्ट्रीट में घटनास्थल का जायजा लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हम इमारत से करीब 80 लोगों को बचाने में सफल रहे।

पुलिस के अनुसार, पांच मंजिला इमारत में कई होटल संचालित होते हैं। आग में चार साल के एक बच्चे और दो महिलाओं समेत नौ लोगों की मौत हुई, जबकि छह अन्य घायल हो गए। मंत्री ने कहा कि घटना की विस्तृत जांच की जाएगी और जिम्मेदार पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्यभर के सभी होटलों का फायर आडिट कराया जाएगा। चौधरी ने बताया कि एक दंपती को प्रभावित हिस्से की एकमात्र खिड़की से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि अगर खिड़कियां तथा उचित इंतजाम होते तो कुछ और लोगों को भी बचाया जा सकता था। मंत्री ने कहा कि दमकल विभाग का मुख्यालय घटनास्थल के पास ही है, इसलिए विभाग ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि हमें रात करीब 2.07 बजे सूचना मिली और 2.08 बजे बचाव अभियान शुरू कर दिया गया।

इमारत में फायर अलार्म और अन्य सुरक्षा मानकों के पालन के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। मंत्री ने कहा कि प्रभावित इमारत की फोरेंसिक जांच के दौरान इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इमारत की हर मंजिल पर चार से पांच होटल हैं और इनमें से ज्यादातर तंग कमरों में खिड़कियां तक नहीं हैं।