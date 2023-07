मणिपुर की घटना को लेकर पीएम मोदी व भाजपा पर बरसीं ममता, कहा- महिलाओं की इज्जत लूटने का सौदागर बन गई भाजपा

ममता ने कहा कि यह बर्बरतापूर्ण कृत्य समझ और मानवता से परे हैं। ममता ने कहा- पीएम ने मणिपुर पर बात नहीं की। उन्होंने मणिपुर की घटना के साथ बंगाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़कर देश को तोड़ा। ममता ने कहा कि पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है। उन्होंने विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया के कुछ मुख्यमंत्री मणिपुर का दौरा करेंगे।

