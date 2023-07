Kolkata: ममता कांग्रेस को लेकर चुप लेकिन अधीर तृणमूल पर लगातार साध रहे निशाना

ममता बनर्जी ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद भले कांग्रेस पर चुप्पी साध ली हो लेकिन बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन के रूख में जरा भी बदलाव नहीं हुआ है। मालदा जिले में कथित तौर पर दो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके मारने-पीटने की घटना को लेकर अधीर ने ममता सरकार की निंदा की और उसपर राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया।

तृणमूल ने कहा-गठबंधन को ध्यान में रखकर हमला नहीं कर रहे तो कमजोर न समझें।

