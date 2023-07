ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- विपक्षी दलों की एकजुटता से कांप रही पार्टी

बंगाल में हाल में संपन्न पंचायत चुनाव में हुई हिंसा में घायल हुए तृणमूल कार्यकर्ताओं से कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में ममता ने हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। ममता ने कहा- जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता वे बस हिंसा करते हैं विरोध करते हैं और लोगों को आपस में लड़ाते हैं। भाजपा का बस यही काम है।

HighLights बेंगलुरु की बैठक के बाद सीएम ममता ने भाजपा पर बोला हमला 2024 में इंडिया चुनाव का करेगा सामना, भाजपा का हो जाएगा सफाया : ममता बनर्जी

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 26 विपक्षी दलों की बेंगलुरु में हुई बैठक और नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) की घोषणा के अगले दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा पर फिर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि विपक्षी दलों की एकजुटता व गठबंधन के नए नाम इंडिया से कल से ही भाजपा डर से कांप रही है। देश से भाजपा का सफाया हो जाएगा: सीएम ममता ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 में इंडिया चुनाव का सामना करेगा और देश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। बता दें कि विपक्षी बैठक के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के साथ बैठक की थीं। पीएम मोदी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये लोग साथ हैं लेकिन पास नहीं। चुनावी हिंसा में घायल तृणमूल कार्यकर्ताओं से मिलीं ममता बंगाल में हाल में संपन्न पंचायत चुनाव में हुई हिंसा में घायल हुए तृणमूल कार्यकर्ताओं से कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में ममता ने हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। ममता ने कहा- जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता, वे बस हिंसा करते हैं, विरोध करते हैं और लोगों को आपस में लड़ाते हैं। भाजपा का बस यही काम है। सीएम ममता ने दोहराया सीएम ममता ने कहा कि 2024 में लोग शांतिपूर्ण तरीके से वोट कर इसका जवाब देंगे। ममता ने इस दौरान दोहराया कि हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को सरकार दो लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को होमगार्ड में नौकरी देगी। घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने घायलों को राज्य सरकार की तरफ से चेक भी प्रदान किए।

Edited By: Ashisha Singh Rajput