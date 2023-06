ममता बनर्जी की सेहत में तेजी से हो रहा सुधार, मंगलवार को हेलीकाप्टर की आपात लैडिंग के बाद हुई थीं चोटिल

ममता बनर्जी इस बार चोट के चलते बकरीद पर नमाज में शामिल नहीं हो सकीं। इससे पहले वह हर साल ईद व बकरीद के मौके पर आयोजित होने वाले सामूहिक नमाज कार्यक्रम में शामिल होती रही हैं। ममता ने लिखा- ईद उल जुहा का जश्न मनाने वाले सभी लोगों के घर इस शुभ अवसर पर खुशी प्यार और आशीर्वाद से भरे रहें। आपको और आपके प्रियजनों को ईद मुबारक।

ममता बनर्जी की सेहत में तेजी से हो रहा सुधार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: खराब मौसम के कारण मंगलवार को सिलीगुड़ी के पास हेलीकाप्टर की आपात लैडिंग के दौरान विमान से हड़बड़ी में उतरते वक्त चोटिल हुईं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। ममता ने इस घटना के बाद पहली बार गुरुवार को खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री के पांव व कमर में चोटें आई थीं, जिसके बाद उसी दिन शाम में कोलकाता लौटते ही उन्होंने यहां सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में इलाज कराया था। ममता के कालीघाट स्थित घर पर ही फिलहाल फिजियोथेरेपिस्ट व डाक्टरों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। ममता ने लिखा- मेरे स्वास्थ्य के लिए लोगों की प्रार्थना व प्यार से मैं बहुत प्रभावित हूं। सर्वशक्तिमान की कृपा और मेडिकल टीम के समर्पित प्रयासों से मैं इतनी जल्दी स्वस्थ हो रही हूं और घर पर ही फिजियोथेरेपी ले रही हूं। ममता ने इसी के साथ ट्विटर के जरिए सभी को ईद-उल- जुहा (बकरीद) और उल्टा रथयात्रा की बधाई व शुभकामनाएं दीं। दरअसल, ममता इस बार चोट के चलते बकरीद पर नमाज में शामिल नहीं हो सकीं। इससे पहले वह हर साल ईद व बकरीद के मौके पर आयोजित होने वाले सामूहिक नमाज कार्यक्रम में शामिल होती रही हैं। ममता ने लिखा- ईद उल जुहा का जश्न मनाने वाले सभी लोगों के घर इस शुभ अवसर पर खुशी, प्यार और आशीर्वाद से भरे रहें। आपको और आपके प्रियजनों को ईद मुबारक। आगे उन्होंने लिखा- उल्टा रथ के अवसर पर भगवान जगन्नाथ का दिव्य आशीर्वाद सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाए।

