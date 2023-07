Mamta Banerjee: 'बेटी बचाओ' नारा अब 'बेटी जलाओ' में बदला, ममता बोलीं- BJP को हराना लक्ष्य, कुर्सी नहीं चाहिए

कोलकात्ता, एजेंसी। Mamta Banerjee Attack BJP पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मणिपुर मामले में भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता ने कहा कि भाजपा ने 'बेटी बचाओ' नारा दिया था, अब उनका नारा कहां है। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। आज मणिपुर ही नहीं पूरे देश की स्थिति खराब है।

भाजपा की आलोचना करते हुए ममता ने कहा कि भाजपा का 'बेटी बचाओ' नारा अब 'बेटी जलाओ' में बदल गया है। उन्होंने कहा कि ये लोग अभी चुप हैं, लेकिन देश की जनता जल्द ही आने वाले चुनाव में जवाब देगी।

ममता ने आगे कहा,

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee says, "You (BJP) gave 'Beti Bachao' slogan, where is your slogan now. We express our solidarity with the people of Manipur. Today Manipur is burning, the whole country is burning. In Bilkis Bano's case, the accused were released on bail. In… pic.twitter.com/lDNYcJQtmK— ANI (@ANI) July 21, 2023