फुटबॉल प्लेयर या बैट... किस चिह्न पर चुनाव लड़ेंगी ममता दीदी? EC के एक्शन के बाद दोनों गुटों ने सौंपे नए नाम और सिंबल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे अंदरूनी विवाद के बीच चुनाव आयोग के कड़े रुख को देखते हुए दोनों प्रतिद्वंद्वी धड़ों 'ममता-तृणमूल' और ऋतब्रत-तृणमूल' ने आयोग के समक्ष अपने-अपने नए वैकल्पिक नामों और चुनाव चिह्नों की सूची जमा करा दी है।

आयोग ने दोनों पक्षों को सुबह 11 बजे तक 3-3 वैकल्पिक नाम और 'फ्री सिंबल' जमा करने का स्पष्ट निर्देश दिया था। 'कालीघाट-तृणमूल' गुट ने आयोग को ईमेल के जरिए तीन नाम प्रस्तावित किए हैं, जिनमें 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस', 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता' और 'तृणमूल ममता कांग्रेस' शामिल हैं।

दोनों धड़ों ने अपने-अपने पसंदीदा नाम और प्रतीकों की सूची भेजी प्रतीकों के तौर पर उन्होंने 'फुटबॉल खिलाड़ी' और 'बल्ला' को अपनी वरीयता बताया है। इसके साथ ही, इस गुट ने पारंपरिक चुनाव चिह्न 'जोड़ा फूल' को फ्रीज करने के आयोग के फैसले पर अपनी कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई है।