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'लक्ष्मी भंडार पर सवाल उठाने वालों को अपने सियासी अतीत का भी देना होगा हिसाब', ममता का शुभेंदु पर सीधा हमला

By Jagran News Edited By: Garima Singh
Updated: Fri, 28 Aug 2026 08:47 PM (IST)

ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के लक्ष्मी भंडार योजना पर सवाल उठाने पर पलटवार करते हुए उनके सियासी अतीत का हिसाब मांगा।

ममता ने शुभेंदु से लक्ष्मी भंडार पर सवाल उठाने का हिसाब मांगा

ममता ने शुभेंदु से लक्ष्मी भंडार पर सवाल उठाने का हिसाब मांगा

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना पर वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा प्रश्न उठाने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी भंडार का हिसाब मांगने पर उन्हें (शुभेंदु) को अपने सियासी अतीत का भी हिसाब देना होगा। मालूम हो कि शुभेंदु ने लक्ष्मी भंडार योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

पिछली तृणमूल सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने को 2021 में यह योजना शुरू की थी। शुभेंदु सरकार इसे बंद कर अन्नपूर्णा योजना लेकर आई है। ममता ने शुक्रवार को पार्टी के छात्र संगठन के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि वह (शुभेंदु) तृणमूल सरकार में परिवहन मंत्री रहे। उनके पिता भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

ऐसे में लक्ष्मी भंडार पर चर्चा करनी है तो उनके राजनीतिक रिकार्ड पर भी चर्चा होगी। अगर लक्ष्मी भंडार छीनने की बात करेंगे तो वह उनका ‘भंडार’ भी खोल देंगी। ममता ने भाजपा को ‘हाईलोडेड, हाईवोल्टेज वायरस’ बताते हुए कहा कि वह जहां जाएगी, सर्वनाश करेगी।

महंगाई पर सरकार को घेरा

ममता ने महंगाई को लेकर सवाल किया कि गरीब परिवार क्या चूड़ा, अदरक, जीरा, आलू, प्याज और चीनी खाना भी छोड़ दें। गरीबों की परेशानी पर उपदेश देने से पहले उनकी वास्तविक स्थिति समझनी चाहिए।

ममता ने हाकरों को हटाने के मुद्दे पर कहा कि सार्वजनिक स्थानों को खाली रखना जरूरी है, लेकिन आजीविका खत्म करने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।

उन्होंने मांग की कि जिन हाकर परिवारों की रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है, उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था होने तक 25,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएं।

ममता ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी प्रश्न उठाते हुए कहा कि वह अब मानवीय नहीं रह गई है।

पार्टी छोड़कर भाजपा में गए नेताओं को रियायत नहीं

तृणमूल (ममता गुट) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जिन्होंने तृणमूल में रहते हुए लाभ उठाया और कठिन समय में भाजपा में चले गए, उन्हें आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से कोई रियायत नहीं मिलेगी। भविष्य में किसी ‘गद्दार’ को वापस लेने का प्रश्न नहीं है।

ऋतब्रत ने की छात्र संघ का चुनाव तत्काल कराने की मांग

वहीं तृणमूल के बागी गुट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने छात्र संघ का चुनाव तत्काल कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पूवर्वर्ती ममता सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए थे, जबकि ममता खुद छात्र आंदोलन से निकली हुई नेता हैं।

भाजपा सरकार तृणमूल की गलतियों को आधार बनाकर शासन न चलाए। मौजूदा सरकार चुनाव के समय किए गए वादों के अनुरूप काम नहीं कर रही है।

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