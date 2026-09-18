ममता बनर्जी गुट को मिला 'फुटबॉल प्लेयर' सिंबल; 'लिफाफा' चिह्न पर चुनाव लड़ेगा अरूप रॉय गुट

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। चुनाव आयोग ने मूल तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके चुनाव चिह्न पर रोक लगाने के बाद, अब दोनों गुटों को नई आधिकारिक पहचान सौंप दी है।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम आवंटित किया गया है और आगामी चुनावी मैदान में वे 'फुटबॉल खिलाड़ी' के चुनाव चिह्न के साथ उतरेंगे।

ममता गुट का नया नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस

चुनाव आयोग के आदेश के बाद दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को 18 सितंबर की सुबह तक अपने-अपने लिए तीन नए नाम और चुनाव चिह्न के विकल्प सौंपने का निर्देश दिया गया था। ममता बनर्जी ने इस फैसले पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए गुरुवार रात को अपने विकल्प आयोग को सौंपे थे।

पीटीआई के अनुसार, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के नए नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। ममता गुट को अब आधिकारिक तौर पर 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' का नाम दिया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी अब फुटबॉल खिलाड़ी के चुनाव चिह्न पर मैदान में उतरेगी।

अरूप रॉय गुट को मिला 'लिफाफा' चुनाव चिह्न वहीं दूसरी तरफ, अरूप रॉय के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट को भी चुनाव आयोग द्वारा एक नई राजनीतिक पहचान दी गई है। इस गुट को आधिकारिक तौर पर 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम दिया गया है और इन्हें चुनाव चिह्न के रूप में 'लिफाफा' आवंटित किया गया है।