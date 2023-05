ममता ने दिल्ली में पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार की निंदा की, सरकार पर निरंकुश तरीके से काम करने का लगाया आरोप

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर एक माह से अधिक समय से धरना दे रहे राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा कथित मारपीट व दुर्व्यवहार की निंदा की। एक ट्विटर संदेश में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर देश को सम्मान दिलाने वाले पहलवानों के खिलाफ निरंकुश तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने हिरासत में लिए गए पहलवानों को तत्काल रिहा करने की भी मांग की है।

ममता ने अपने ट्वीट में कहा, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों के साथ मारपीट की, उसकी कड़ी निंदा करती हूं। यह शर्मनाक है कि हमारे चैंपियनों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र सहिष्णुता में निहित है, लेकिन निरंकुश ताकतें असहिष्णुता और असंतोष को दबाने पर पनपती हैं। मैं मांग करती हूं कि उन्हें पुलिस द्वारा तुरंत रिहा किया जाए। मैं हमारे पहलवानों के साथ खड़ी हूं।

Strongly condemn the way Delhi Police manhandled Sakshi Malik, Vinesh Phogat and other wrestlers. It’s shameful our champions are treated in this manner. Democracy lies in tolerance but autocratic forces thrive on intolerance and quelling of dissent. I demand they be immediately…