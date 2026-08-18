ममता बनर्जी गुट की शानदार जीत, कलकत्ता हाई कोर्ट बार काउंसिल चुनाव में 23 में से 15 सीटों पर कब्जा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट बार काउंसिल का चुनाव राहत लेकर आया है।

बार काउंसिल की 23 में से ममता बनर्जी के गुट के वकीलों ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा व माकपा को तीन-तीन और कांग्रेस को दो सीटें मिली हैं।

बार काउंसिल चुनाव में ममता बनर्जी गुट की जीत

तृणमूल कांग्रेस के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्य संजय बर्धन ने बताया कि नए नियम के तहत 23 में से पांच सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें से चार सीटों पर तृणमूल समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की।