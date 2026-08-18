ममता बनर्जी गुट की शानदार जीत, कलकत्ता हाई कोर्ट बार काउंसिल चुनाव में 23 में से 15 सीटों पर कब्जा
ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस गुट ने कलकत्ता हाई कोर्ट बार काउंसिल चुनाव में 23 में से 15 सीटों पर जीत हासिल की है।
HighLights
तृणमूल कांग्रेस ने बार काउंसिल की 15 सीटें जीतीं।
भाजपा और माकपा को तीन-तीन सीटें मिलीं।
पांच महिला आरक्षित सीटों में से चार पर तृणमूल विजयी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट बार काउंसिल का चुनाव राहत लेकर आया है।
बार काउंसिल की 23 में से ममता बनर्जी के गुट के वकीलों ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा व माकपा को तीन-तीन और कांग्रेस को दो सीटें मिली हैं।
बार काउंसिल चुनाव में ममता बनर्जी गुट की जीत
तृणमूल कांग्रेस के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्य संजय बर्धन ने बताया कि नए नियम के तहत 23 में से पांच सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें से चार सीटों पर तृणमूल समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की।
तृणमूल अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रत्याशी शुभाशीष चक्रवर्ती को सबसे अधिक मत मिले। उनके अलावा बैश्वानर चट्टोपाध्याय, अंसार मंडल, अशोक देव, इंद्रनील बसु और सिद्धार्थ मुखोपाध्याय समेत कई प्रमुख तृणमूल प्रत्याशी भी विजयी हुए।
सूत्रों के अनुसार, विजयी उम्मीदवारों को ममता बनर्जी की पसंद के आधार पर चुनावी मैदान में उतारा गया था। पिछले चुनाव में भी भाजपा को तीन और कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं।
वहीं, वामपंथी खेमे की सीटें चार से घटकर तीन रह गईं। चुनाव परिणाम को लेकर ममता गुट में उत्साह है और जल्द ही नया बोर्ड गठित होने की संभावना है।
यह भी पढ़ें- सांसद विद्युत महतो की पहल: बंगाल सीमा की ट्रेंच से ब्लॉक्ड हाथी कॉरिडोर खुलेगा, धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को जल्द NOC