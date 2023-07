ममता बनर्जी को बनाया जाए विपक्षी गठबंधन का चेहरा, तृणमूल कांग्रेस ने रखी मांग

पिछले वर्ष राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तृणमूल सुप्रीमो ने विपक्षी दलों को एकजुट कर विपक्षी एकता की धुरी बनने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हुई। अब जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(यूपीए) के स्थान पर बेंगलुरु की बैठक में 26 दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी आइएनडीआइए बनाने की घोषणा की है तो अब चेहरा बनाने की मांग शुरू हो गई है।

अभिनेत्री शताब्दी राय ने कहा है कि आइएनडीआइए गठबंधन का चेहरा ममता बनर्जी को बनाया जाना चाहिए।

HighLights तृणमूल सांसद ने कहा- कांग्रेस पीएम के दौर में नहीं है तो गठबंधन का चेहरा ममता को बनाया जाना चाहिए तृणमूल कांग्रेस ने बेंगलुरु की बैठक के एक दिन बाद ही सीएम ममता को विपक्ष का चेहरा बनाने की कर दी मांग 21 जुलाई को मनाई जाएगी तृणमूल की वार्षिक शहीद दिवस रैली

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ 2024 से पहले विपक्ष का गठबंधन अभी ठीक से बना भी नहीं है कि विपक्ष के चेहरे को लेकर दावे शुरू हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बेंगलुरु की बैठक के एक दिन बाद ही बंगाल की मुख्यमंत्री व पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनाने की मांग कर दी है। अभिनेत्री शताब्दी राय ने रखी बात तृणमूल सांसद व अभिनेत्री शताब्दी राय ने कहा है कि आइएनडीआइए गठबंधन का चेहरा ममता बनर्जी को बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि चेहरा ममता बनर्जी हों। ऐसा पहली बार नहीं है जब बंगाल में तृणमूल की ओर से ममता को विपक्ष का चेहरा बनाने की मांग उठी है। 21 जुलाई को तृणमूल की वार्षिक शहीद दिवस रैली पिछले वर्ष राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तृणमूल सुप्रीमो ने विपक्षी दलों को एकजुट कर विपक्षी एकता की धुरी बनने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुई। अब जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(यूपीए) के स्थान पर बेंगलुरु की बैठक में 26 दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी आइएनडीआइए बनाने की घोषणा की है तो अब चेहरा बनाने की मांग शुरू हो गई है। वैसे 21 जुलाई को तृणमूल की वार्षिक शहीद दिवस रैली है उस मंच से तृणमूल नेता और यहां तक कि ममता क्या कहती या संकेत देती हैं इस पर सभी की नजर रहेगी। वैसे तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं यहां तकि ममता के भतीजे व पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी से भी कई बार ईडी, सीबीआइ पूछताछ कर चुकी है। हालांकि, तृणमूल की ओर से इसे भाजपा की प्रतिशोध वाली राजनीति करार दिया जा रहा है। पर देखना है कि विपक्षा चेहरा कौन बनता है।

