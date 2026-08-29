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कोलकाता में रैली से यातायात बाधित, सीएम शुभेंदु के निर्देश पर ममता बनर्जी पर FIR दर्ज

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 06:18 PM (IST)

तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर कोलकाता में हुई सभा के कारण यातायात बाधित होने पर ममता बनर्जी और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

सीएम शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी।

सीएम शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी।

HighLights

  1. कोलकाता रैली में यातायात बाधित करने पर ममता बनर्जी पर एफआईआर।

  2. शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

  3. हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना और पुलिस से धक्का-मुक्की।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर शुक्रवार को कोलकाता के कैथिड्रल रोड पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा के चलते यातायात प्रभावित होने को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर कोलकाता पुलिस ने इस मामले में ममता के खिलाफ शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की है। कोलकाता के हेस्टिंग्स थाने में दर्ज एफआईआर में हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने, पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की और सरकारी काम में बाधा डालने समेत भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं। ममता के अलावा कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई थी कई शर्तें

शुक्रवार को ममता समर्थित तृणमूल की ओर से कोलकाता के कैथिड्रल रोड पर तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर सभा आयोजित की गई थी। कार्यक्रम को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कई शर्तें लगाई थीं। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सड़क की एक लेन खुली रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। साथ ही दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ही सभा की अनुमति दी गई थी।

पुलिस का आरोप है कि सभा के दौरान सड़क की दोनों ओर की लेन बंद हो गईं, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी कार्यक्रम जारी रहा। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की किए जाने का भी आरोप है। इन्हीं घटनाओं के आधार पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की है।

पुलिस का आरोप है कि सभा के दौरान ममता बनर्जी के भाषण और इशारे के बाद तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक बैरिकेड हटाने लगे। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ उनकी धक्का-मुक्की भी हुई। पुलिस का दावा है कि इसके कारण कैथिड्रल रोड पर यातायात भी बाधित हुआ।

सीएम शुभेंदु ने दी थी चेतावनी

इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को ही ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया है और पुलिस को एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

इससे पहले करीब एक महीने पूर्व तृणमूल कांग्रेस के वार्षिक 21 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर भी अदालत के निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगा था। उस समय भी कालीघाट तृणमूल पर अदालत के निर्देशों की अनदेखी कर सभा आयोजित करने का आरोप लगा था। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था। अदालत ने तब कालीघाट तृणमूल को चेतावनी देते हुए कहा था कि भविष्य में अदालत के आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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