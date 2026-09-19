ममता बनर्जी को एक और झटका, नंदीग्राम के बाद रेजीनगर से भी उम्मीदवार ने वापस लिया नाम

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। ममता बनर्जी के लिए इन दिनों राजनीतिक झटकों का दौर जारी है। नंदीग्राम उपचुनाव से उनकी पार्टी के उम्मीदवार के नाम वापस लेने के ठीक एक दिन बाद रेजीनगर उपचुनाव में भी पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है।

विधानसभा उपचुनाव में नंदीग्राम से ममता तृणमूल की प्रत्याशी संचिता प्रधान दे के चुनाव मैदान से हटने के बाद अब रेजीनगर के पार्टी उम्मीदवार रबिउल आलम चौधरी ने भी नामांकन वापस लेने की घोषणा की है। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी।

शनिवार को ममता बनर्जी की पार्टी के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने चुनावी मैदान छोड़ दिया। आपको बता दें कि नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को मतदान होना है। इस तरह, ममता बनर्जी ने अब इन दोनों ही महत्वपूर्ण सीटों पर अपने उम्मीदवार खो दिए हैं।