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ममता बनर्जी को एक और झटका, नंदीग्राम के बाद रेजीनगर से भी उम्मीदवार ने वापस लिया नाम

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Published: Sat, 19 Sep 2026 11:56 AM (IST)

ममता बनर्जी को नंदीग्राम के बाद रेजीनगर उपचुनाव से भी झटका लगा है, जहां उनकी पार्टी के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया।

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HighLights

  1. नंदीग्राम उपचुनाव से टीएमसी उम्मीदवार ने नाम वापस लिया।

  2. रेजीनगर से रबीउल आलम चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया।

  3. ममता बनर्जी को दो महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवार गंवाने पड़े।

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। ममता बनर्जी के लिए इन दिनों राजनीतिक झटकों का दौर जारी है। नंदीग्राम उपचुनाव से उनकी पार्टी के उम्मीदवार के नाम वापस लेने के ठीक एक दिन बाद रेजीनगर उपचुनाव में भी पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है।

विधानसभा उपचुनाव में नंदीग्राम से ममता तृणमूल की प्रत्याशी संचिता प्रधान दे के चुनाव मैदान से हटने के बाद अब रेजीनगर के पार्टी उम्मीदवार रबिउल आलम चौधरी ने भी नामांकन वापस लेने की घोषणा की है। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। 

शनिवार को ममता बनर्जी की पार्टी के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने चुनावी मैदान छोड़ दिया। आपको बता दें कि नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर को मतदान होना है। इस तरह, ममता बनर्जी ने अब इन दोनों ही महत्वपूर्ण सीटों पर अपने उम्मीदवार खो दिए हैं।

 

प्रतीक को लेकर हुमायूं के बेटे की बढ़ी मुश्किल

 

वहीं, रेजीनगर में आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर के बेटे गोलाम नबी आजाद रबिन के सामने भी प्रतीक को लेकर पेच फंस गया है।

 

वह अपने पिता के पुराने ‘बांसुरी’ प्रतीक पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपचुनाव के लिए किसी प्रतीक को पहले से आरक्षित नहीं किया जाता।