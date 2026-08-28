'भाजपा ने चुनाव हाईजैक किया, बंगाल पुलिस राक्षस बन गई है', ममता ने लगाए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके शासनकाल में पुलिस का चेहरा मानवीय था, लेकिन भाजपा ने इसे एक राक्षसी संस्था में बदल दिया है।

कोलकाता में टीएमसी की छात्र इकाई की एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह अपने समर्थकों पर हो रहे पुलिस के अत्याचारों को रोकेंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर यह उनका संकल्प है।

पुलिस के दुरुपयोग का आरोप ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल में विभाजनकारी राजनीति कर रही है और लोगों के बीच डर फैलाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि वह जल्द ही राज्य का दौरा शुरू करेंगी और यदि उनकी जनसभाओं की अनुमति नहीं दी गई, तो वह सड़कों पर पैदल मार्च करेंगी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी नेताओं पर हुए कथित हमलों को लेकर सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं देखूंगी कि उनके पास स्टॉक में कितने अंडे और ईंटें हैं। रैलियों के लिए नहीं करेंगी अदालत का समय बर्बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जब प्रशासन रैलियों की अनुमति देने से इनकार करता है, तो वह हर बार अनुमति मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाकर उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहतीं। उन्होंने कहा कि अब से, हम अपनी पसंद की जगहों पर जनसभाएं करने के लिए सीधे जनता की सहमति लेंगे।

ममता ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर पिछले विधानसभा चुनावों को हाइजैक कर लिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मतदाता सूची से लाखों नाम अवैध रूप से हटाकर वोट लूटने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल किया।