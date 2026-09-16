महुआ मोइत्रा पर फिर फेंके गए अंडे, वीडियो शेयर कर सांसद ने बीजेपी पर बोला हमला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कृष्णानगर की तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) सांसद महुआ मोइत्रा को बुधवार को नदिया जिले के तेहट्ट इलाके में एक बार फिर विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनपर अंडे फेंके और घेरकर प्रदर्शन किया।

महुआ ने फेसबुक लाइव के जरिए पूरे घटनाक्रम को सामने रखा और दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की। पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। मालूम हो कि महुआ पर इससे पहले भी उनके संसदीय क्षेत्र में अंडे फेंके जाने की घटना हो चुकी है।