महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की अदालत ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भारतीय सेना और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित एवं आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में कृष्णनगर से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।
स्थानीय कृष्णनगर अदालत के न्यायाधीश दिव्येंदु दास ने बुधवार को सांसद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
महुआ मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट
अदालत का यह कड़ा कदम इस बात पर उठाया गया है कि बार-बार औपचारिक समन भेजे जाने के बावजूद महुआ मोइत्रा एक बार भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुईं।
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कृष्णनगर के नाजीरापाड़ा इलाके के रहने वाले एक स्थानीय निवासी चयन नंदी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
शिकायतकर्ता के वकील शीर्षेंदु दास ने बताया कि महुआ मोइत्रा द्वारा महिलाओं को तुलसीमाला, बुर्का और हिजाब पहनाने संबंधी बयानों के अलावा देश के सुरक्षा बलों, जवानों और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और अछूती भाषा का इस्तेमाल किया गया था।
इस मामले में महिलाओं की शालीनता भंग करने, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और नफरत भरे भाषण देने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत के इस आदेश के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है।
गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही एक अन्य मामले में पुलिस थाने में हाजिर होने के दौरान उनके साथ कथित प्रशासनिक बदसलूकी का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद से वह लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं।
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