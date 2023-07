कांग्रेस के उत्तर-पूर्वी राज्यों के नेतृत्व ने TMC के साथ गठबंधन पर जताई आपत्ति, संगठन तोड़ने का लगाया आरोप

बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक को देखते हुए कांग्रेस के उत्तर-पूर्वी राज्यों के नेतृत्व ने तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस के त्रिपुरा व मेघालय नेतृत्व का कहना है कि तृणमूल ने उनके संगठन को तोड़कर अपना विस्तार करने की कोशिश की। बंगाल कांग्रेस शुरू से ही तृणमूल के साथ किसी भी तरह के गठबंधन के पक्ष में नहीं है।

कांग्रेस के उत्तर-पूर्वी राज्यों के नेतृत्व ने TMC के साथ गठबंधन पर जताई आपत्ति।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक को देखते हुए कांग्रेस के उत्तर-पूर्वी राज्यों के नेतृत्व ने तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस के त्रिपुरा व मेघालय नेतृत्व का कहना है कि तृणमूल ने उनके संगठन को तोड़कर अपना विस्तार करने की कोशिश की। हालांकि, वह इसमें सफल नहीं हो पाई लेकिन इससे भाजपा को फायदा जरूर पहुंचा। जिसके क्रिया-कलापों से भाजपा को मदद मिलती हो, उसके साथ आगे नहीं बढ़ना ही अच्छा है। TMC के साथ गठबंधन में पक्ष में नहीं है बंगाल कांग्रेस उल्लेखनीय है कि बंगाल कांग्रेस शुरू से ही तृणमूल के साथ किसी भी तरह के गठबंधन के पक्ष में नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कई बार साफ तौर पर यह बात कह चुके हैं। भाजपा ने चुनावी हिंसा पर राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाया सवाल बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बीच बंगाल भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने राज्य में चुनावी हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने इसे उनकी कायरता और राजनीतिक अवसरवादिता करार दिया। मालवीय ने ट्वीट किया बंगाल में पंचायत चुनाव में 50 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हैं। क्या राहुल गांधी ममता बनर्जी का सामना करेंगे और हिंसा की निंदा करेंगे? राज्य प्रायोजित रक्तपात पर अब तक उनकी चुप्पी से कायरता और बदतर राजनीतिक अवसरवादिता की बू आती है। मालवीय ने इससे पहले कहा था कि अधीर रंजन चौधरी बंगाल में ममता बनर्जी की हत्यारी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तृणमूल के साथ समझौता कर रहा है। कांग्रेस हमेशा प्रदेश नेतृत्व के हितों को कमजोर करती है। कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी के इर्द-गिर्द घूमने वाले लोगों की पार्टी बनकर रह गई है।

