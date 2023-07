तृणमूल के डर से घर छोड़कर बगीचे में रह रहे भाजपा व माकपा के नेता-कार्यकर्ता, कई प्रदेश छोड़ने को हुए मजबूर

अजय कोले नामक भाजपा कार्यकर्ता ने बताया कि उन्होंने मतदान के दिन पार्टी के पोलिंग एजेंट के तौर पर काम किया था इसलिए उन्हें मारा-पीटा गया। वहीं बंगाल के पूर्व बद्र्धमान जिले के कालना मे 72 साल के एक कांग्रेस प्रत्याशी तृणमूल पर पंचायत चुनाव में वोटों की लूट करने का आरोप लगाते हुए साइकिल पर घूम-घूमकर इसका प्रचार कर रहे हैं।

तृणमूल नेताओं की सफाई, विरोधी दलों के लोग हिंसा फैला रहे और पुलिस के डर से इधर-उधर छिप गए हैं।

Your browser does not support the audio element.

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। पंचायत चुनाव के बाद एक तरफ जहां सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के डर से भाजपा के करीब 200 नेता-कार्यकर्ता असम भाग गए हैं, वहीं दूसरी तरफ हावड़ा के पांचला इलाके में भाजपा व माकपा के बहुत से नेता-कार्यकर्ता घर छोड़कर एक बगीचे में रहने को विवश हैं। उनका कहना है कि तृणमूल के लोग पंचायत चुनाव का नतीजा आने के बाद से उन्हें मार-पीट रहे हैं। उनके घरों में तोडफोड़ की गई है। पुलिस भी उन्हीं का साथ दे रही है इसलिए वे बगीचे में रहने को विवश हैं। तृणमूल के डर से भाजपा कार्यकर्ता भाग रहे इधर-उधर अजय कोले नामक भाजपा कार्यकर्ता ने बताया कि उन्होंने मतदान के दिन पार्टी के पोलिंग एजेंट के तौर पर काम किया था इसलिए उन्हें मारा-पीटा गया। तृणमूल के लोगों के डर से उसने बगीचे में शरण ले रखी है। पुलिस भी तृणमूल का साथ दे रही है। दूसरी तरफ स्थानीय तृणमूल नेताओं ने सफाई देते हुए कहा है कि विरोधी दलों के लोग ही हिंसा फैला रहे हैं और पुलिस के डर से इधर-उधर जाकर छिप गए हैं। तृणमूल शांति की पक्षधर है। तृणमूल के खिलाफ प्रचार कर रहे 72 साल के कांग्रेस प्रत्याशी एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल के पूर्व बद्र्धमान जिले के कालना मे 72 साल के एक कांग्रेस प्रत्याशी तृणमूल पर पंचायत चुनाव में वोटों की लूट करने का आरोप लगाते हुए साइकिल पर घूम-घूमकर इसका प्रचार कर रहे हैं। प्रभात दास साइकिल से घर-घर जाकर सबसे कह रहे हैं कि वोट लूटकर लोकतंत्र की हत्या की गई है। प्रभात ने अपनी साइकिल के सामने के हिस्से पर एक पोस्टर लगा रखा है, जिसमें लिखा है-'जगह-जगह लोकतंत्र की हत्या करके पंचायत चुनाव हुआ है। मैं भी इसका शिकार हुआ हूं। हारने के बाद भी लोगों के पास रहकर उनके लिए काम करना चाहता हूं। प्रभात कालना-2 ब्लाक के सिमलन गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता तारापद दास भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे। प्रभात ने कहा कि सिर्फ मतदान नहीं, मतगणना के दिन भी वोटों की लूट हुई है। दूसरी तरफ ब्लाक तृणमूल अध्यक्ष शांति चाल ने इस आरोप को नकारते हुए कहा कि इलाके के लोगों ने पार्टी के कामकाज को देखकर उसके पक्ष में वोट दिया है।

Edited By: Shashank Mishra