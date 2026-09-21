नेपाल भागने की फिराक में थे कुरुक्षेत्र हत्याकांड के तीन आरोपित, बंगाल पुलिस ने सिलीगुड़ी में पकड़ा

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी । हरियाणा के कुरुक्षेत्र में युवक की हत्या कर नेपाल भागने की फिराक में तीन आरोपितों को सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस की स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) और बागडोगरा थाना पुलिस ने दबोच लिया। तीनों आरोपित सोमवार को बागडोगरा के मुनि चाय बागान के पास 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े थे।

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में हरियाणा पुलिस को सौंप दिया गया। हरियाणा पुलिस तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ कुरुक्षेत्र ले गई। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों की पहचान हरियाणा निवासी जसंदीप सिंह (19), करण कौशल (22) और आशीष सिंह (24) के रूप में हुई है। तीनों पर कुरुक्षेत्र में 29 वर्षीय गुरप्रीत सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप है।

हरियाणा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बीते 14 सितंबर की रात कार साइड करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान कुछ युवकों ने गुरप्रीत सिंह और उसके रिश्तेदार गगनदीप सिंह पर लाठी और तलवार से हमला कर दिया था।

हमले की घटना सीसी कैमरे में कैद हुई थी, जिसका वीडियो बाद में प्रसारित हुआ। हमले में गंभीर रूप से घायल गुरप्रीत और गगनदीप को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया था। उपचार के दौरान शनिवार सुबह गुरप्रीत सिंह की मौत हो गई। बताया गया कि घटना वाले दिन ही गुरप्रीत का जन्मदिन था।ॉ

हत्या की घटना के बाद तीनों आरोपित फरार हो गए थे। मामले में मृतक के स्वजन की ओर से कुरुक्षेत्र के पिहोवा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद हरियाणा पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी थी।

इसी बीच सिलीगुड़ी पुलिस को सूचना मिली कि कुरुक्षेत्र हत्याकांड में फरार तीन युवक बागडोगरा के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी में हैं। सूचना मिलते ही बागडोगरा थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने मुनि मोड़ के पास अभियान चलाया और तीनों को दबोच लिया।