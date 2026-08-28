बंगाम में काम देने के बहाने बुलाकर युवती से दुष्कर्म, मुंह बंद रखने के लिए दिया पैसों का लालच

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। काम देने के बहाने बुलाकर एक युवती से दुष्कर्म करने का आरोप सामने आया है। घटना हुगली के कोन्नगर के कनाईपुर इलाके की है। आरोप है कि दुष्कर्म के बाद युवती को रुपये लेकर मामला दबाने का लालच भी दिया गया।

पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, उत्तरपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल में चिकित्सक के नहीं होने के कारण पीड़िता को लंबे समय तक शारीरिक जांच के लिए इंतजार करना पड़ा, ऐसा आरोप उसके और उसके पति ने लगाया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गुरुवार सुबह बांसबेड़िया निवासी युवती ने काम की तलाश में आरोपित से संपर्क किया था। उसे कोन्नगर के कनाईपुर स्थित एक मकान में रंगाई का काम करने के लिए बुलाया गया। युवती के अनुसार, वह तय समय पर वहां पहुंची। सुबह करीब साढ़े 10 बजे मकान में उसे अकेला पाकर आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद आरोपित ने रुपये लेकर मामले को दबाने के लिए कहा। घटना के बाद पीड़िता ने फोन कर अपने पति को पूरी जानकारी दी। इसके बाद उसका पति कनाईपुर पहुंचा और उसे लेकर उत्तरपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल गया।