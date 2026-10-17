कोलकाता भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजन के लिए 2 लाख के मुआवजे का एलान

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। बंगाल के कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिन दुर्गापूजा पंडाल में शनिवार को भगदड़ मच गई। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया जा रहा है कि पंडाल का ढांचा टूटने के कारण भी यह हादसा हुआ हो सकता है। घटना के बाद पूजा पंडाल की रोशनी बंद कर दी गई और बाहर निकलने के रास्ते भी बंद कर दिए गए। बताया जा रहा है कि कुचलने से लोगों की मौत हो गई। हालांकि, हादसे कैसे हुआ इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई।

इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए बंगाल के सभी अपने कार्यक्रम रद कर दिए हैं। पीएम मोदी ने जताया दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, कोलकाता में मची भगदड़ अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।

साथ ही, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री ने जताया दुख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख जताते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से बात की है और प्रशासन द्वारा घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वे पश्चिम बंगाल के अपने कल के सभी कार्यक्रम स्थगित कर सीधे अस्पताल जाकर घायलों से मिलेंगे। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि वह बंगाल में रविवार को होने वाले अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं। वह अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे।