पूर्व सैनिकों का सफर होगा आसान, नौसेना की पहल से कोलकाता पोर्ट ने सौंपीं 4 मिनी बसें

राजीव कुमार झा, कोलकाता। भारतीय नौसेना की ओर से बुधवार को कोलकाता के आइएनएस नेताजी सुभाष बेस में आयोजित समारोह में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता द्वारा राज्‍य सैनिक बोर्ड, पश्चिम बंगाल को मरीजों के लिए चार मिनी बसें सौंपी गईं। इन बसों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (पूर्व में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) प्राधिकरण ने अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराया है।

समारोह में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष रथेंद्र रमन सहित पोर्ट, भारतीय नौसेना, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्डों के अधिकारी उपस्थित रहे। रथेंद्र रमन ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण सामुदायिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत लगातार कार्य कर रहा है।

इस अवसर पर बंगाल के नौसेना प्रभारी अधिकारी कमोडोर अजय यादव ने इस पहल के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह पहल भारतीय नौसेना और पोर्ट प्राधिकरण की राष्ट्रीय हितों के लिए साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।