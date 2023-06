रोजवैली घोटाले के सरगना कुंडू के खिलाफ कोलकाता पुलिस, शुरू की EPF गबन मामले की जांच

इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि भविष्य निधि की राशि हर महीने उनके वेतन से कटौती की तो गई लेकिन उसे कभी भी उनके भविष्य निध‍ि खाते में जमा नहीं किया गया। कुंडू पिछले कई साल इस गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था जो कई चिटफंड कंपनियों के घोटाले में सीबीआइ के साथ समानांतर जांच कर रहा है-

रोजवैली कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज मामले की नए सिरे से जांच शुरू

Your browser does not support the audio element.

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। रोजवैली चिटफंड घोटाले के सरगना गौतम कुंडू के खिलाफ कोलकाता पुलिस की प्रवर्तन शाखा (ईबी) ने अब कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) गबन के एक नए मामले की जांच शुरू की है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि ताजा मामला 2014 में रोजवैली कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज मामले की नए सिरे से जांच शुरू की गई है। कर्मचारियों ने लगाया था आरोप इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि भविष्य निधि की राशि हर महीने उनके वेतन से कटौती की तो गई लेकिन उसे कभी भी उनके भविष्य निध‍ि खाते में जमा नहीं किया गया। कुंडू पिछले कई साल इस गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, जो कई चिटफंड कंपनियों के घोटाले में सीबीआइ के साथ समानांतर जांच कर रहा है, जिनमें से प्रमुख है रोज वैली और सारदा घोटाला। क्या कहना है कोलकाता पुलिस का? कोलकाता पुलिस के मुताबिक ईबी पहले ही जेल में एक बार कुंडू से पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के दौरान उसने कंपनी के कुछ शीर्ष कर्मचारियों की ओर उंगली उठाई है जो उस समूह के खातों को संभालते थे। पुलिस ने अब कुंडू द्वारा नामित उन कर्मचारियों को समन कर उनसे पूछताछ करने का फैसला किया है। पिछले महीने ही ईडी ने रोजवैली घोटाले में एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें समूह की 35 कंपनियों का ना है। क्या कहता है ईडी का अनुमान? आरोप पत्र में कुंडू की पत्नी शुभ्रा कुंडू का भी नाम है, जिन्हें इस मामले में सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुमान के मुताबिक, रोजवैली घोटाले में कुल फंड गबन 17,000 करोड़ रुपये से अधिक का है। राज्य में 34 साल के वाममोर्चा शासन को समाप्त कर ममता बनर्जी के सत्ता में आने के करीब दो साल बाद ही 2013 में राज्य विभिन्न चिट फंड कंपनियों के घोटाले उजागर हुए थे। इस सिलसिले में केंद्रीय एजेंसियों ने तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, तत्कालीन मंत्री मदन मित्रा और दिवंगत अभिनेता व नेता तापस पाल जैसे सांसदों और विधायकों, कुणाल घोष सहित तृणमूल कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं को भी गिरफ्तार किया था। उनमें से अधिकांश जमानत पर जेल से बाहर हैं।

Edited By: Ashisha Singh Rajput