बंगाल: बढ़ती महंगाई पर प्रशासन की सख्ती, कोलकाता के कई बाजारों में एनफोर्समेंट ब्रांच की छापेमारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम बढ़ने की खबरों के बीच कोलकाता पुलिस की एनफोर्समेंट ब्रांच (ईबी) ने मंगलवार सुबह कोलकाता के कई बाजारों में छापेमारी की। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर की गई।

सीएम के निर्देश के बाद एक्शन मुख्यमंत्री ने बढ़ती कीमतों पर नजर रखने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ईबी की 10 टीमों ने श्यामबाजार, मानिकतल्ला मार्केट, कोले मार्केट, गड़िया बाजार और जदूबाबू बाजार में अभियान चलाया। अधिकारियों ने कई दुकानों पर जाकर जरूरी सामानों की उपलब्धता और कीमतों की जांच की। यह देखा गया कि कहीं व्यापारी सामान की जमाखोरी तो नहीं कर रहे हैं या ग्राहकों से ज्यादा कीमत तो नहीं वसूल रहे हैं। कीमत कंट्रोल करने उठाए जा रहे कदम सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न में प्रेस कॉफ्रेंस कर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चीनी का दाम 65 रुपये प्रति किलो को पार कर गया है।

उन्होंने चावल और चीनी की अवैध जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पता चल गया है कि लीकेज कहां है। हम इसे ठीक करेंगे। यहां एक मजबूत सरकार है। यहां अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमत में करीब 20 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है। कुछ व्यापारियों ने इस बढ़ोतरी के लिए एथनाल की स्थिति को जिम्मेदार ठहराया है लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि इस बढ़ोतरी में एथनाल की कोई भूमिका नहीं है।

पुलिस ने गठित की ईबी की 10 टीमें पिछले कुछ हफ्तों में चावल, खाद्य तेल, लहसुन और प्याज के दाम भी बढ़े हैं। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद कोलकाता पुलिस ने सोमवार रात को ही 10 ईबी टीमें बनाई थीं। इन टीमों ने मंगलवार सुबह से ही अभियान शुरू कर दिया और सियालदह के कोले मार्केट से लेकर भवानीपुर के जदूबाबू बाजार तक बाजारों में छापेमारी की।