कोलकाता पुलिस कमांडो की संदिग्ध मौत, बैरक के शौचालय में मिला शव; जांच शुरू

जागरण संवाददाता, कोलकाता। कोलकाता पुलिस के एक कमांडो का शनिवार को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (पीटीएस) स्थित कमांडो बैरक के शौचालय में फंदे से लटकता शव मिला। पुलिस के अनुसार, मृतक दीपक तमांग (49) कोलकाता पुलिस की कमांडो फोर्स में कई वर्षों से तैनात थे और मूल रूप से उत्तर बंगाल के कलिम्पोंग जिले के सात माइल इलाके के रहने वाले थे।

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौत के वास्तविक कारण और परिस्थितियों की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह दीपक तमांग कमांडो बैरक की चौथी मंजिल स्थित शौचालय में गए थे। कुछ समय तक शौचालय अंदर से बंद रहने पर उनके सहकर्मियों को संदेह हुआ। बार-बार आवाज देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर तमांग पाइप से फंदे के सहारे लटके मिले। सहकर्मियों ने उन्हें नीचे उतारकर तत्काल एसएसकेएम अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।