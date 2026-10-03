चिन्मय दास की रिहाई की मांग को लेकर कोलकाता में प्रदर्शनकारियों व पुलिस में झड़प, धरने पर बैठे साधु-संत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बांग्लादेशी हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग को लेकर शनिवार को कोलकाता में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। विभिन्न हिंदुत्व संगठनों, साधु-संतों और नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी आफ इंडिया (एनसीपीआई) के कार्यकर्ता बेकबागान स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायोग की ओर मार्च कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे।

प्रदर्शनकारियों ने उप उच्चायोग के पास लगाए गए बैरिकेड को पार करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का-मुक्की हुई। पुलिस के रोकने के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और चिन्मय कृष्ण दास की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हिंदू संत को लंबे समय से उचित सुनवाई के बिना हिरासत में रखा गया है। एनसीपीआई के एक कार्यकर्ता ने दावा किया कि चिन्मय कृष्ण दास ने किसी हिंसा में हिस्सा नहीं लिया था और उन्हें अपनी मां के निधन पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मांगनी पड़ी थी।