Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    कोलकाता के सरकारी अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्स की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 04:39 PM (IST)

    कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी के दौरान एक नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस को एनेस्थेटिक ओवरडोज का संदेह है और मामले ...और पढ़ें

    कोलकाता का एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल।

    कोलकाता का एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल।

    HighLights

    1. एनआरएस अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर नर्स की मौत।

    2. वॉशरूम में बेसुध मिली, दरवाजा अंदर से बंद था।

    3. पुलिस को एनेस्थेटिक ओवरडोज का संदेह, जांच जारी।

    डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कोलकाता के सरकारी एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां नाइट ड्यूटी पर तैनात 30 साल की एक नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

    पुलिस के मुताबिक, मृतका बुधवार रात करीब 8 बजे अपनी ड्यूटी पर आई थीं। रात करीब 10:30 बजे वह गाइनोलॉजी डिपार्टमेंट बिल्डिंग के एंटीनेटल वार्ड के स्टाफ वॉशरूम में गईं थीं। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटीं, तो उनके साथियों ने तलाश शुरू की।

    अंदर से बंद था वॉशरूम का दरवाजा

    पुलिस के अनुसार वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी खटखटाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो साथियों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर नर्स फर्श पर बेसुध पड़ी थीं। तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

    सूचना मिलते ही एंटेली थाने की पुलिस और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की होमिसिड टीम (हत्या की जांच करने वाली टीम) मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में नर्स के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं और ना ही कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है।

    मामले में पुलिस को अंदेशा है कि एनेस्थेटिक (बेहोशी की दवा) का ओवरडोज लेने की वजह से उनकी मौत हुई हो सकती है। हालांकि, पुलिस हर एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह साफ हो जाएगी।

    खबरें और भी