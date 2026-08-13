कोलकाता के सरकारी अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्स की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कोलकाता के सरकारी एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां नाइट ड्यूटी पर तैनात 30 साल की एक नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, मृतका बुधवार रात करीब 8 बजे अपनी ड्यूटी पर आई थीं। रात करीब 10:30 बजे वह गाइनोलॉजी डिपार्टमेंट बिल्डिंग के एंटीनेटल वार्ड के स्टाफ वॉशरूम में गईं थीं। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटीं, तो उनके साथियों ने तलाश शुरू की।

अंदर से बंद था वॉशरूम का दरवाजा पुलिस के अनुसार वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी खटखटाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो साथियों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर नर्स फर्श पर बेसुध पड़ी थीं। तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई सूचना मिलते ही एंटेली थाने की पुलिस और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की होमिसिड टीम (हत्या की जांच करने वाली टीम) मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में नर्स के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं और ना ही कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है।