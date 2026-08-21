अग्निकांड के बाद कोलकाता के न्यू मार्केट में 11 होटल बंद करने का आदेश, 17 अन्य को शो-कॉज नोटिस
कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में अग्निसुरक्षा और आवश्यक अनुमोदनों की कमी के कारण 11 होटलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है।
HighLights
न्यू मार्केट में 11 होटल अग्निसुरक्षा और लाइसेंस उल्लंघन पर बंद।
नगर निगम, दमकल और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर नोटिस चस्पा किए।
17 अन्य होटलों को भी 24 घंटे में जवाब देने का नोटिस।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। न्यू मार्केट इलाके में होटलों की अग्निसुरक्षा और जरूरी अनुमोदनों को लेकर शुक्रवार को नगर निगम, दमकल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई। जांच के बाद 11 होटलों को बंद करने का निर्देश दिया गया। इनमें 23 नंबर मार्कुइस स्ट्रीट के सात और 25 नंबर मार्कुइस स्ट्रीट के तीन होटल शामिल हैं।
कार्रवाई के दौरान संबंधित होटलों पर बंद करने का नोटिस चस्पा किया गया और प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर होटल पूरी तरह खाली करने का निर्देश दिया गया। वहां ठहरे लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया।
बिना लाइसेंस चला रहे थे होटल
संयुक्त टीम ने होटलों के लाइसेंस और अग्निसुरक्षा व्यवस्था की जांच की। आरोप है कि कई होटल बिना जरूरी लाइसेंस और अनुमोदन के चल रहे थे। कहीं पानी का पंप खराब मिला तो कहीं पाइप ही नहीं था। कुछ जगह जललाइन मौजूद होने के बावजूद वह इस्तेमाल के योग्य नहीं थी।
कई होटलों में छोटे स्तर पर आग बुझाने की व्यवस्था तो मिली, लेकिन बड़े अग्निकांड से निपटने के लिए कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी। एक होटल के कर्मचारी ने बताया कि वहां अग्निशमन यंत्र मौजूद हैं, लेकिन फायर अलार्म नहीं है।
उसके अनुसार होटल का फायर लाइसेंस वर्ष 2024 के बाद नवीनीकृत नहीं हुआ है। गुरुवार को इन होटलों के मालिकों को शो-काज नोटिस भेजे गए थे। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद शुक्रवार को कार्रवाई की गई।
17 और होटलों को 24 घंटे का समय
कार्रवाई के बीच प्रशासन ने न्यू मार्केट इलाके के 17 और होटलों को शुक्रवार को शो-कॉज नोटिस भेजा है। इन्हें भी जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन होटलों पर भी कारोबार बंद करने का नोटिस चस्पा किया जाएगा।
कार्रवाई का असर उन पर्यटकों पर भी पड़ा, जिन्होंने पहले से होटल बुक करा रखा था। शुक्रवार दोपहर बांग्लादेश से कोलकाता पहुंचे कुछ पर्यटकों को होटल पहुंचने के बाद बताया गया कि होटल बंद कर दिया गया है और उन्हें कमरा नहीं मिल सकेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से न्यू मार्केट इलाके में सुबह से ही हलचल बनी हुई है।