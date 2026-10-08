16 साल पहले लापता हुए 2 छात्रों का मामला: CID की नाकामी के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI को सौंपी जांच

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । कोलकाता के बेहला इलाके से 16 साल पहले दो छात्रों के लापता होने के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस व सीआईडी की जांच में ठोस सुराग नहीं मिलने पर मामले को सीबीआई को सौंप दिया।

सीबीआई को आगामी छह सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में जमा करने को कहा गया है। 18 अप्रैल, 2011 को सुदीप्त रायचौधरी व राहुल मंडल नामक छात्र लापता हो गए थे। उस समय दोनों की उम्र 19 वर्ष थी। उनके स्वजनों ने पुलिस को बताया था कि उन्हें फिरौती के फोन आए थे और उन्होंने मांगी गई रकम भी दी थी। इसके बावजूद दोनों छात्र वापस नहीं लौटे।

मामले की शुरुआती जांच राज्य पुलिस ने की और बाद में मामला सीआईडी को सौंपा गया। लंबी जांच के बावजूद दोनों का पता नहीं चल सका। राज्य की ओर से 2020 में संबंधित अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर मामले में कोई सुबूत नहीं मिलने की बात कही गई थी।