जोका-एस्प्लेनेड मेट्रो परियोजना में ऐतिहासिक सफलता, टीबीएम दिव्या ने पूरी की खिदिरपुर विक्टोरिया सुरंग

जागरण संवाददाता, कोलकाता। कोलकाता मेट्रो के बहुप्रतीक्षित जोका-एस्प्लेनेड मेट्रो गलियारे के निर्माण में मंगलवार को एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। सुरंग खोदने वाली टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ‘दिव्या’ ने खिदिरपुर से विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन तक 1.72 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग की खुदाई पूरी कर ली।

जमीन के अंदर सुरंग खोदते हुए टीबीएम ‘दिव्या’ करीब 10 माह बाद मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे निर्माणाधीन विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंचकर बाहर निकली। इसके साथ ही पर्पल लाइन में खिदिरपुर से विक्टोरिया के बीच दोनों मेट्रो सुरंगों की खुदाई का काम पूरा हो गया है।

इस अवसर पर कोलकाता मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) प्रेम सागर गुप्ता सहित मेट्रो रेलवे, रेल विकास निगम लिमिटेड, एलएंडटी तथा परियोजना से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। खिदिरपुर से विक्टोरिया तक ‘दिव्या’ के जरिए सुरंग बनाने का काम 11 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था।

‘दुर्गा’ के बाद ‘दिव्या’ ने हासिल की सफलता इससे पहले टीबीएम ‘दुर्गा’ एक साल तक सुरंग खोदते हुए 10 जुलाई 2026 को विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंची थी। अब ‘दिव्या’ की सफलता के साथ खिदिरपुर-विक्टोरिया के बीच दोनों सुरंगों का निर्माण पूरा हो गया है। इसे जोका-एस्प्लेनेड मेट्रो गलियारे की निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है।

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इस अवसर पर मेट्रो महाप्रबंधक ने परियोजना से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रतिबद्धता तथा टीमवर्क की सराहना की। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले इस इलाके में सतह पर यातायात और सामान्य गतिविधियों को प्रभावित किए बिना उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के साथ व्यवस्थित तरीके से सुरंग निर्माण किया गया।

600 टन वजनी टीबीएम ने बनाई 1.72 किमी सुरंग इस सुरंग निर्माण के लिए खिदिरपुर स्थित सेंट थामस स्कूल परिसर के भीतर 37 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 17 मीटर गहरा लांचिंग शाफ्ट बनाया गया था। 6.60 मीटर बाहरी व्यास वाली टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) दिव्या चेन्नई में तैयार की गई थी और मार्च 2025 में इसे कोलकाता लाकर असेंबल करने के बाद अक्टूबर 2025 में सुरंग निर्माण के लिए उतारा गया था।

खिदिरपुर से पार्क स्ट्रीट तक दोनों समानांतर सुरंगों के निर्माण के लिए दो टीबीएम- दुर्गा व दिव्या का इस्तेमाल किया गया। पार्क स्ट्रीट के आगे सुरंग निर्माण के लिए कट एंड कवर पद्धति अपनाई जाएगी। कोलकाता में ऊंचे भूजल स्तर और नरम मिट्टी की स्थिति को देखते हुए अर्थ प्रेशर बैलेंसिंग प्रकार की टीबीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रत्येक टीबीएम की लंबाई करीब 95 मीटर और वजन लगभग 600 टन है। इन्हें कोलकाता की मिट्टी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा उपकरणों से लैस किया गया है।

सुरंग में एम-50 ग्रेड के 275 मिलीमीटर मोटे प्रीकास्ट कंक्रीट खंड लगाए जा रहे हैं, जिससे तैयार सुरंग का व्यास 5.80 मीटर होगा। टीबीएम ‘दिव्या’ ने खिदिरपुर से विक्टोरिया तक कुल 1.72 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई पूरी की है।