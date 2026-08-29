बंगाल: असामाजिक तत्व ने तोड़ीं निर्माणाधीन दुर्गा प्रतिमाएं, आपसी रंजिश के चलते घटना को दिया अंजाम
कोलकाता के शिवपुर में नवान्न के पास निर्माणाधीन दुर्गा प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया।
HighLights
शिवपुर में निर्माणाधीन दुर्गा प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त पाई गईं।
व्यक्तिगत रंजिश के चलते साहब सिंह राज गिरफ्तार।
नशे की हालत में आरोपी ने घटना को अंजाम दिया।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल के राज्य सचिवालय 'नवान्न' के समीप स्थित शिवपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दूसरे हुगली पुल के नीचे बन रही मां दुर्गा की निर्माणाधीन मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच इस प्रकार मूर्तियों को सड़क पर फेंकने और तोड़े जाने की घटना से शनिवार सुबह से इलाके में तनाव है।
सूचना मिलते ही शिवपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए साहब सिंह राज नामक एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपित युवक का मूर्ति निर्माता के साथ पुराना व्यक्तिगत विवाद था, जिसके चलते उसने नशे की हालत में इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया।
नवान्न के पास शिवपुर मंदिरतल्ला क्षेत्र में हुगली पुल के नीचे मिट्टी की मूर्तियां बनाने की एक बड़ी कार्यशाला है। मंदिर के ठीक सामने मूर्तिकार अचंत्या भट्टाचार्य अपनी निर्माणाधीन प्रतिमाओं को सुखाने और रखने के लिए रखते हैं।
शनिवार को जब लोग सुबह उठे तो उन्होंने पाया कि वहां रखी कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हालत में सड़क पर बिखरी पड़ी हैं। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए।
फुटेज की तकनीकी जांच से पुलिस को सुराग मिला कि शुक्रवार देर रात साहब सिंह राज नामक एक युवक ने नशे की हालत में कार्यशाला के बाहर रखी मिट्टी की मूर्तियों को सड़क पर घसीट कर तोड़ दिया था।
इसके बाद पुलिस ने शिवपुर के गुलाम मुस्तफा लेन स्थित आरोपित के घर पर दबिश दी और उसे धर दबोचा। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है और मामले की छानबीन जारी है।