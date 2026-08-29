बंगाल: असामाजिक तत्व ने तोड़ीं निर्माणाधीन दुर्गा प्रतिमाएं, आपसी रंजिश के चलते घटना को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल के राज्य सचिवालय 'नवान्न' के समीप स्थित शिवपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दूसरे हुगली पुल के नीचे बन रही मां दुर्गा की निर्माणाधीन मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच इस प्रकार मूर्तियों को सड़क पर फेंकने और तोड़े जाने की घटना से शनिवार सुबह से इलाके में तनाव है।

सूचना मिलते ही शिवपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए साहब सिंह राज नामक एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपित युवक का मूर्ति निर्माता के साथ पुराना व्यक्तिगत विवाद था, जिसके चलते उसने नशे की हालत में इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया।