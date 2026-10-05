अदालत परिसर में अंडे फेंकने पर भड़के वकील, कोलकाता में निकाला मार्च और जाम की सड़क

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों ने पिछले हफ्ते अदालत परिसर में कुछ वकीलों पर कथित रूप से अंडे फेंकने और हमला करने के लिए जिम्मेदार सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सोमवार को मार्च निकाला और सड़क अवरुद्ध किया।

वकीलों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए जीपीओ के सामने सड़क पर मार्च किया और कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दी। उनका दावा था कि एक अक्टूबर को कोलकाता के बीचों-बीच डलहौजी इलाके में बैंकशाल कोर्ट परिसर के अंदर बाहरी लोगों ने अंडे फेंके थे। प्रदर्शन में शामिल एक वकील ने कहा कि पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया है, हालांकि उन्होंने दो अन्य लोगों को पकड़ा है।