बंगाल नपा भर्ती घोटाला: सुजीत बोस की जमानत याचिका से न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने खुद को किया अलग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नगर पालिका नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार किए गए राज्य के पूर्व मंत्री सुजीत बोस की जमानत याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अप्रत्याशित मोड़ आया है।

न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने इस बेहद संवेदनशील मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सुजीत बोस की ओर से हाई कोर्ट में नियमित जमानत की याचिका दायर की गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद गत सोमवार को ही बहस पूरी हो चुकी थी और जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।