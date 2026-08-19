बंगाल नपा भर्ती घोटाला: सुजीत बोस की जमानत याचिका से न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने खुद को किया अलग
नपा भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री सुजीत बोस की जमानत याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई से न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने खुद को अलग कर लिया है।
HighLights
न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने सुजीत बोस की जमानत याचिका से खुद को अलग किया।
वकील ने जज के निजी चेंबर से मामले की फाइल मांगी थी।
अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नई पीठ को मामला सौंपेंगे।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नगर पालिका नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार किए गए राज्य के पूर्व मंत्री सुजीत बोस की जमानत याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अप्रत्याशित मोड़ आया है।
न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने इस बेहद संवेदनशील मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सुजीत बोस की ओर से हाई कोर्ट में नियमित जमानत की याचिका दायर की गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद गत सोमवार को ही बहस पूरी हो चुकी थी और जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायमूर्ति घोष ने अदालत कक्ष में इस बात का खुलासा किया कि मंगलवार को सुजीत बोस के एक अधिवक्ता उनके निजी चेंबर में पहुंच गए थे, जबकि उस समय वह स्वयं चेंबर में मौजूद नहीं थीं।
न्यायमूर्ति के अनुसार, उस वकील ने उनके निजी सचिव से चेंबर में रखी गई मामले से जुड़ी फाइल उपलब्ध कराने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अत्यंत 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया है।
इस अनपेक्षित घटनाक्रम की जानकारी न्यायमूर्ति घोष ने कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती को दे दी है, जिसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से इस मामले की सुनवाई से हटने का निर्णय लिया है।
नियमों के अनुसार अब यह पूरा मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में चला गया है। अब वही तय करेंगे कि पूर्व मंत्री की इस जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई किस नई खंडपीठ या एकल पीठ में की जाएगी। इस घटना से न्यायिक हलकों में खासी चर्चा है।