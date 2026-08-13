सबूत मिटाने के लिए तोड़ दिया था मोबाइल, लेकिन सिम कार्ड ने खोल दी पोल; बंगाल से गिरफ्तार ISI एजेंट को लेकर खुलासा
संदिग्ध आईएसआई एजेंट राना रऊफ खालिद की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ...और पढ़ें
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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना से मंगलवार रात को गिरफ्तार संदिग्ध आईएसआई एजेंट राना रऊफ खालिद उर्फ सनी उर्फ वहाब आलम से पूछताछ में उसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है।
राना की नोटबुक में नेपाल के पांच और बांग्लादेश के एक संदिग्ध आईएसआई एजेंट के नाम दर्ज मिले हैं। इनमें काशिफ, हनीफ चौधरी, सोहेल, जेडी और हारुन सफदार के अलावा बांग्लादेश के पावेल का नाम शामिल है।
जांच में सामने आया है कि राना इन संपर्कों के जरिये संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान में शामिल था। आरोप है कि वह बंगाल के विभिन्न हिस्सों में सेना की छावनियों, सीमा पर बीएसएफ की चौकियों, रेलवे स्टेशनों और रेल लाइनों की तस्वीरें, वीडियो व नक्शे भेजता था।
इस काम में कोलकाता के तपसिया से गिरफ्तार मोहम्मद इजाज के अलावा पूर्वी कोलकाता के दो अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं के अनुसार, नेपाल में अपने संपर्कों के साक्ष्य मिटाने के लिए राना ने मोबाइल तोड़ दिया था।
हालांकि, उसने दो सिम कार्ड नष्ट नहीं किए। एसटीएफ ने दोनों सिम बरामद कर लिए हैं, जिनसे जांच को महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। जांच एजेंसियों के अनुसार, राना को बंगाल में स्लीपर सेल तैयार करने के लिए भी लगाया गया था।
बांग्लादेश में आईएसआई एजेंट से मिलने की बात थी
पूछताछ में राना ने बताया कि काठमांडू में एजेंटों से मुलाकात के बाद वह उत्तर 24 परगना के बनगांव के रास्ते बांग्लादेश जाने वाला था। यशोर में पावेल के उससे मिलने की बात थी। वहां उसे नया मोबाइल दिए जाने के बाद नेपाल और पाकिस्तान में संपर्क बहाल करने की योजना थी।
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जांच में यह भी सामने आया है कि राना कथित जासूसी गतिविधियों के बदले कुछ सूचनाएं साझा कर पैसे जुटाता था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से केवल 350 रुपये मिले।
उत्तर 24 परगना के हाबड़ा से पकड़े जाने के बाद उसने खुद को तपसिया निवासी वहाब आलम साबित करने की कोशिश की थी। हालांकि, लगातार पूछताछ के बाद उसके पाकिस्तानी होने की बात सामने आने का दावा पुलिस ने किया है।